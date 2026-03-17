Un presunto caso de feminicidio seguido de suicidio es investigado por la Policía Nacional del Perú tras el hallazgo de dos personas sin vida dentro de una vivienda ubicada en Fonavi La Angostura IV Etapa, en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica. El hecho generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes desde tempranas horas se congregaron en los exteriores del inmueble mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias.

Muerte violenta

Un presunto caso de feminicidio seguido de suicidio es investigado por la Policía Nacional del Perú tras el hallazgo de dos personas sin vida dentro de una vivienda ubicada en Fonavi La Angostura IV Etapa, en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica. El hecho generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes desde tempranas horas se congregaron en los exteriores del inmueble mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias.

Según el reporte policial, efectivos de la Comisaría PNP de San Juan Bautista tomaron conocimiento del caso alrededor de las 9:15 de la mañana, luego de recibir una llamada que alertaba sobre la presencia de personas sin vida en una vivienda ubicada en la manzana J 8 del mencionado complejo habitacional.

Al ingresar al domicilio, los agentes confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin signos vitales. La mujer fue identificada como Elizabeth Yulissa Huamaní Vera de 49 años, quien sería la víctima del presunto feminicidio, mientras que el segundo cuerpo corresponde a Ebert Paco Llamoclla (42), quienes eran esposos.

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De acuerdo con las primeras hipótesis, el sujeto habría intentado violar a su propia hija de 13 años de edad (en presunto estado de ebriedad). La madre de la menor al evidenciar el deplorable acto defendió a su hija y golpeó a su esposo con un objeto directamente en la cara. El hombre totalmente descontrolado tomó un martillo y propinó varios golpes mortales en la cabeza de Elizabeth, hasta causarle la muerte. El sujeto al evidenciar el delito criminal, posteriormente habría decidido quitarse la vida. No obstante, la Policía indicó que serán las pericias forenses y las investigaciones del Ministerio Público las que permitirán esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El caso se conoció luego de que el hijo mayor de la víctima recibiera una llamada de sus hermanos menores alrededor de las 8:00 de la mañana, informándole que su padrastro habría agredido a su madre. Tras acudir al domicilio, el joven encontró a ambos sin vida y alertó de inmediato a la Policía.

Durante la inspección preliminar, los agentes constataron que el cuerpo de la mujer se encontraba sobre una cama, cubierto con sábanas y con manchas de sangre en la zona de la cabeza, lo que hace presumir que habría sido atacada con un objeto contundente.

En el baño de la vivienda fue hallado el cuerpo del presunto agresor, quien presentaba profundos cortes en uno de los brazos y se encontraba en medio de un charco de sangre, lo que refuerza la hipótesis de un posible suicidio tras el ataque.

Posteriormente se realizó el levantamiento de los cuerpos, siendo el cadáver de Elizabeth Huamaní Vega retirado de la vivienda en medio de escenas de profundo dolor por parte de sus familiares, especialmente de su madre, cuyo llanto conmovió a los vecinos que permanecían en los alrededores.

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