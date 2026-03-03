Un nuevo hecho de violencia criminal ha sacudido al distrito de Paracas, en la provincia de Pisco. Una mujer perdió la vida la tarde del domingo 1 de marzo tras ser atacada con un arma blanca dentro de su vivienda, en el sector El Candelabro. El crimen ha generado profunda consternación y una ola de indignación entre los vecinos, quienes exigen justicia y mayor protección frente a la violencia familiar.

Feminicidio en Pisco

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, cuando residentes de la zona alertaron a Serenazgo y a la Policía Nacional tras escuchar una acalorada discusión seguida de gritos desesperados pidiendo ayuda.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a la mujer gravemente herida. Fue evacuada de inmediato a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos médicos, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Lourdes Soto Oré (28), madre de tres menores de edad que hoy quedan en la orfandad. Las primeras diligencias señalan como presunto agresor a su pareja, Luis Miguel Huatuco Flores, quien también fue hallado con lesiones en el abdomen.

El hombre fue trasladado bajo custodia policial al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde permanece internado mientras continúan las investigaciones. Las autoridades vienen recabando testimonios y evidencias para esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo el ataque.

El caso vuelve a poner en agenda la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y atención frente a la violencia en el hogar mientras tanto brilla por su ausencia los CEM en el distrito.

Asimismo, mediante el programa “Sin Filtros”, los familiares de Lourdes Soto Oré (28), pidieron apoyo económico para poder trasladar su cuerpo hasta la región Junín, donde será sepultada.

La madre de Lourdes ya se encuentra en la provincia de Pisco realizando los trámites de la entrega del cuerpo de esta joven para retornarla a su pueblo en las próximas horas. Las personas que deseen apoyar en esta causa, pueden hacerlo mediante el Yape 920273631 de Luz María Rivera Oré, prima de la víctima.

Fiscalía investiga

En tanto, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, dispuso la apertura de investigación preliminar contra Luis Miguel Huatuco Flores por el presunto delito de feminicidio, en agravio de quien en vida fue Lourdes Soto Ore.

El despacho fiscal dispuso abrir investigación preliminar, otorgando un plazo específico a la dependencia policial para las diligencias urgentes, al tratarse de un caso con detenido y conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal para delitos de feminicidio.

Entre las principales diligencias ordenadas se encuentran la necropsia de ley, la inspección técnico-criminalística en el lugar de los hechos, la toma de declaraciones a testigos e intervinientes y la declaración del investigado con presencia obligatoria de su abogado defensor. También ha pedido la verificación de antecedentes penales y la recopilación de información sobre posibles denuncias previas o medidas de protección a favor de la agraviada.

