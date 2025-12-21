La Policía Nacional del Perú logró la captura de Alan Joel Segovia Sierra, de 39 años, quien se encontraba incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior “Los Más Buscados”, por su presunta implicancia en el delito de feminicidio.

Captura clave

La acción policial se realizó la noche del viernes 19 de diciembre, alrededor de las 8:00 de la noche, en la antigua Panamericana Sur, en el sector San Joaquín Viejo, en la provincia de Ica, a la altura del grifo Pecsa Láser. La captura fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por efectivos del DEPINCCO Ica.

Según información oficial, el detenido registraba una requisitoria vigente con mandato de captura por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio. La orden judicial fue emitida por el Juzgado Penal de Ventanilla, en la región Callao, conforme al Expediente N.º 167, de fecha 1 de abril de 2024, por un hecho ocurrido en la ciudad de Ica.

Durante el registro personal, los agentes policiales hallaron en poder del intervenido dos equipos celulares, los cuales fueron incautados por constituir elementos de interés para la investigación. Dichos dispositivos serán sometidos a peritaje para determinar posibles vínculos, comunicaciones y apoyos que habría recibido durante su periodo de fuga.

Cabe precisar que Alan Joel Segovia Sierra figuraba en la lista de los más buscados a nivel nacional, ofreciéndose una recompensa de 20 mil soles por información que permitiera su ubicación y captura. Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias conforme a ley.

Según las investigaciones, Segovia, aprovechando su condición de agente policial, abandonó su puesto de trabajo en Ate para dirigirse a la vivienda de la víctima en Puente Piedra, donde la atacó, provocándole la muerte en un contexto de violencia de género. El crimen incluyó golpes, asfixia y la caída de la víctima desde un tercer piso, lo que generó conmoción por la gravedad del hecho y por tratarse de un caso de feminicidio perpetrado por un miembro de la Policía Nacional.

Tras su condena, Segovia logró evadir a la justicia durante casi cuatro años. La captura del expolicía se concretó el 19 de diciembre de 2025, en la urbanización San Joaquín, en Ica.

