hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a los familiares de un paciente ingresado en el establecimiento el pasado 21 de enero, cuyo nombre

Adulto mayor

El paciente tiene una edad aproximada de 68 años y una estatura cercana a 1.63 metros.

Quienes puedan reconocer a esta persona o cuenten con información que permita contactar a sus familiares, se solicita comunicarse de manera inmediata con el hospital.

El apoyo de la comunidad es fundamental para garantizar la atención y el bienestar del paciente, así como para reunirse con sus seres queridos lo antes posible.

