El Hospital Regional de Ica hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a los familiares de un paciente ingresado en el establecimiento el pasado 21 de enero, cuyo nombre no ha sido proporcionado.

Adulto mayor

El paciente tiene una edad aproximada de 68 años y una estatura cercana a 1.63 metros.

Quienes puedan reconocer a esta persona o cuenten con información que permita contactar a sus familiares, se solicita comunicarse de manera inmediata con el hospital.

El apoyo de la comunidad es fundamental para garantizar la atención y el bienestar del paciente, así como para reunirse con sus seres queridos lo antes posible.

