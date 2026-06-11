El Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca fortaleció su capacidad de atención con la incorporación de modernos equipos biomédicos destinados a optimizar los servicios de diagnóstico por imágenes y atención especializada.

Entre los nuevos equipos destacan dos ecógrafos de última generación que serán utilizados en el Servicio de Ecografía y en el área de Emergencia de Gineco Obstetricia, permitiendo realizar estudios con mayor precisión.

Exámenes especializados

La adquisición forma parte de las inversiones ejecutadas para mejorar la infraestructura y equipamiento del sector salud en la región. El proyecto fue desarrollado bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión total de S/ 1′396,000.

Dentro del equipamiento entregado se encuentran un Ecodoppler 4D y un Ecógrafo 4D/5D, tecnología que facilitará la evaluación de diversas condiciones médicas y contribuirá a la detección temprana de enfermedades, favoreciendo diagnósticos más oportunos y tratamientos adecuados para los pacientes.

Especialistas señalaron que la incorporación de estos equipos representa un avance importante para el hospital nasqueño, ya que permitirá ampliar la cobertura de exámenes especializados y reducir las limitaciones existentes en la atención de usuarios que requieren estudios ecográficos de alta precisión.

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