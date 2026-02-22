Una pasajera perdió la vida mientras aguardaba el pase vehicular restringido en el Peaje de Nasca, en la provincia de Nasca, en medio de la emergencia por huaicos que afectaba la carretera Panamericana Sur.

Deceso en la zona

El hecho se registró a la altura del grifo Estación 715 (ex Primax), ubicado después del semáforo de subida hacia Nueva Unión y Juan Manuel Meza, en el distrito de Vista Alegre.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue identificada como Lisbeth Bravo Riveros, quien viajaba desde Juliaca con destino a Lima, y sufrió una descompensación mientras se encontraba en tránsito de sur a norte, en una zona donde el flujo vehicular estaba restringido debido a los daños ocasionados por huaicos en distintos tramos de la vía.

Al lugar acudió inicialmente personal de Seguridad Ciudadana de Vista Alegre, que dio aviso a la Compañía de Bomberos. Los socorristas brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la pasajera al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

VIDEO RECOMENDADO