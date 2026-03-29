Un total de 262 nuevos suboficiales de la Policía Nacional del Perú se graduaron en una ceremonia realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP, sede Santiago, en la provincia de Ica. Los egresados pertenecen a la promoción “Protección Ciudadana 2024–2026” y culminaron así su proceso de formación tras dos años de preparación intensiva.

Nuevos policías

El acto fue encabezado por el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, quien presidió la ceremonia acompañado de oficiales superiores, funcionarios, así como familiares e invitados que asistieron para presenciar el momento significativo en la carrera de los nuevos efectivos policiales.

Durante la ceremonia, los suboficiales realizaron el acto formal de egreso, marcando el cierre de una etapa que incluyó formación académica, entrenamiento físico, instrucción táctica y el fortalecimiento de valores como la disciplina, la ética y la vocación de servicio. Esta preparación busca dotarlos de herramientas para enfrentar distintos escenarios vinculados a la seguridad ciudadana.

Con su incorporación, los nuevos efectivos serán destinados progresivamente a diversas unidades policiales a nivel nacional, donde asumirán funciones operativas orientadas a la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y el apoyo a la comunidad. Su despliegue se da en un contexto en el que las instituciones buscan reforzar la presencia policial en distintas regiones del país.

VIDEO RECOMENDADO