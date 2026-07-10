La Segunda Fiscalía Superior Penal de Chincha, con sede en Ica, logró que se confirme la sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Jhon Brallan Anaya Trinidad, como autor del delito de violación sexual en agravio de su primo menor de 10 años edad.

Grave delito

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritupac Centeno, demostró de manera contundente la culpabilidad del sentenciado, rebatiendo los argumentos de la defensa y fundamentando la legalidad de la condena inicialmente obtenida en primera instancia.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica. El agresor, aprovechando los momentos en que la madre del menor se ausentaba por motivos laborales, vulneró la integridad de la víctima de manera continuada desde que este tenía 10 años hasta los 13 años de edad. El sentenciado se valió de la confianza familiar y de las amenazas para mantener bajo temor al menor, quien finalmente logró relatar lo sucedido a sus familiares.

Tras evaluar los elementos probatorios y la sustentación fiscal, la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica declaró infundado el recurso de apelación de la defensa y confirmó la sanción penal de 30 años de prisión. Asimismo, el tribunal ratificó la suma de S/.7,000 soles que el condenado deberá pagar por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

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