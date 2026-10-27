La familia de Justo Román Mayuri López, de 74 años, atraviesa momentos de angustia luego de que el adulto mayor resultara gravemente herido tras ser atropellado por una motocicleta cuyo conductor habría escapado sin auxiliarlo.

Atropello y fuga

Su hija, Caterina Mayurí Coello, pidió que los responsables se presenten ante las autoridades y contribuyan con los gastos médicos que requiere su padre, quien fue trasladado al Hospital Regional de Ica debido a la gravedad de sus lesiones.

Según relató la mujer, el accidente ocurrió la noche del domingo, cuando su padre se encontraba comprando materiales y repuestos en las inmediaciones de las calles Paita y Piura. “Esta moto vino a toda velocidad y ha embestido a mi papá, lo dejó tirado y se fue corriendo”, manifestó. Añadió que una persona que acompañaba al adulto mayor lo trasladó al Hospital Santa María del Socorro para que recibiera atención de emergencia.

Sin embargo, debido a la condición del paciente, la familia solicitó su traslado al Hospital Regional de Ica para que pudiera recibir atención especializada. “Solo le pusieron endovenoso para dormirlo y ahí me lo dejaron”, afirmó Caterina al referirse a la atención inicial.

Según el acta de intervención policial, el personal médico recomendó la referencia del paciente a un establecimiento que contara con especialistas en neurocirugía.

Caterina manifestó que el estado de su padre era crítico y declaró: “Tiene un traumatismo encéfalo craneano (TEC), presenta sangrado por el oído derecho y ha perdido el conocimiento. No me reconoce a mí, no reconoce a nadie”. La hija señaló que el adulto mayor requería tomografías, resonancias magnéticas y otros exámenes para evaluar la gravedad de sus lesiones.

A la preocupación por la salud del adulto mayor se sumaron las dificultades económicas que afronta la familia. “He pagado más de 700 soles en medicamentos y ahorita tengo que pagar tomografía de 400 soles, tengo que pagar resonancias magnéticas”, declaró Caterina. Asimismo, manifestó que, pese a que su padre cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), habría recibido información de que algunos gastos relacionados con el accidente no serían cubiertos, por lo que solicitó ayuda para continuar con su atención.

De acuerdo con el acta policial, en el lugar del accidente se encontró una motocicleta marca WAXIN, de colores negro y rojo, con placa de rodaje 7089-AY y daños en la parte frontal. El documento señala que el conductor habría abandonado el lugar y que posteriormente varias personas trasladaron la unidad, que quedó bajo custodia policial. La familia indicó que presentó una denuncia y pidió que se determine quién manejaba la motocicleta y cuál es la responsabilidad de su propietaria.

“Yo reitero el pedido de que, por favor, se haga responsable de lo que le ha hecho el atropello a mi padre”, insistió Caterina, quien también afirmó que la motocicleta no contaría con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La familia pidió que el conductor y la propietaria de la motocicleta respondan por los gastos médicos.

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