En un impulso al desarrollo de la industria pisquera en la región Ica, Agroindustrias Tres Generaciones S.A.C., ubicada en el distrito de Subtanjalla, recibió la entrega de nuevos tanques de acero inoxidable de 5,000 y 3,000 litros, destinados al almacenamiento y manejo de mostos y pisco. La entrega fue realizada a través de PROCOMPITE Región Ica, como resultado de gestiones del gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado.

Calidad del producto

El equipamiento permitirá a la empresa optimizar sus procesos de producción, aumentar la capacidad de almacenamiento, cumplir con los estándares de calidad e inocuidad y fortalecer su competitividad en el mercado. Se espera que estas mejoras contribuyan a consolidar la industria pisquera local y potenciar los productos con valor agregado de la región.

El gobernador Jorge Hurtado destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el emprendimiento y la generación de empleo.}

“Sigo firme con mi compromiso de apoyar nuestra actividad pisquera. Estamos impulsando emprendimientos que generan trabajo y le dan un valor agregado increíble a nuestra región. ¡Ica siempre adelante!”, señaló.

Con esta inversión, Agroindustrias Tres Generaciones busca posicionarse como un referente en innovación tecnológica dentro del sector pisquero, garantizando procesos más eficientes y productos de alta calidad para consumidores locales y nacionales.

