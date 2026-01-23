en la región Ica, Agroindustrias Tres Generaciones S.A.C., ubicada en el distrito de Subtanjalla, recibió la entrega de nuevos tanques de acero inoxidable de 5,000 y 3,000 litros, destinados al almacenamiento y manejo de mostos y pisco. La entrega fue realizada a través de PROCOMPITE Región Ica,

Calidad del producto

El equipamiento permitirá a la empresa optimizar sus procesos de producción, aumentar la capacidad de almacenamiento, cumplir con los estándares de calidad e inocuidad y fortalecer su competitividad en el mercado. Se espera que estas mejoras contribuyan a consolidar la industria pisquera local y potenciar los productos con valor agregado de la región.

El gobernador Jorge Hurtado destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el emprendimiento y la generación de empleo.}

“Sigo firme con mi compromiso de apoyar nuestra actividad pisquera. Estamos impulsando emprendimientos que generan trabajo y le dan un valor agregado increíble a nuestra región. ¡Ica siempre adelante!”, señaló.

Con esta inversión, Agroindustrias Tres Generaciones busca posicionarse como un referente en innovación tecnológica dentro del sector pisquero, garantizando procesos más eficientes y productos de alta calidad para consumidores locales y nacionales.

