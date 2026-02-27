Una intensa persecución policial culminó con la desarticulación de la banda delictiva “Los Alarakos del Sur Chico”, luego de que sus integrantes perpetraran un asalto a un camión proveedor de gaseosas KR en el sector Nuevo Perú – Villacurí, en el distrito de Salas Guadalupe (Ica). El hecho ocurrió la tarde del 26 de febrero, cuando los delincuentes interceptaron la unidad de transporte y sustrajeron una fuerte suma de dinero.

Delito en la zona

Tras el robo, los sospechosos emprendieron la huida hacia el sur, momento en el que fueron detectados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) del sector Villacurí. De manera inmediata, se coordinó con la comisaría de Salas y el equipo de Serenazgo de la Municipalidad de Guadalupe, implementando un plan cerco que permitió interceptarlos antes de que alcanzaran el sector Expansión.

Durante la persecución, los presuntos asaltantes realizaron disparos con la intención de escapar, sin embargo, la rápida respuesta policial permitió reducirlos y arrestarlos en el lugar.

Testigos del hecho señalaron que la situación generó tensión y temor entre vecinos y transeúntes debido a los disparos y la persecución. No obstante, la intervención oportuna de las autoridades logró recuperar parte del dinero sustraído y garantizar la seguridad de la población.

Los detenidos, integrantes de la banda “Los Alarakos del Sur Chico”, fueron identificados como Luis Joseph Muñoz Jaime de 21 años, Martín Paul Yeren Ibarra (39), Lizandro César Huancas Hernández (29), Yampier Yerson Quispe Arévalo (30) y Luis Alexander Bravo Argedas (23). Durante el registro vehicular y personal se incautó un revólver abastecido con tres municiones, cinco equipos celulares, S/ 2,380 en efectivo y el vehículo de placa AMQ-177 utilizado para la fuga.

