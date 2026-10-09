Un aparatoso accidente de tránsito se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada de ayer en el distrito de Santiago, provincia de Ica, donde un camión de color blanco colisionó violentamente contra la parte trasera de un bus interprovincial. El impacto dejó a dos personas atrapadas entre los fierros retorcidos de la unidad blanca, quienes necesitaron la intervención de los equipos de emergencia para poder ser liberados.

Brutal accidente

El siniestro ocurrió frente a la plaza del caserío La Venta, específicamente en las inmediaciones del semáforo ubicado en este sector. El vehículo de carga, un Hyundai de placa CKL-790, terminó con la parte delantera completamente destrozada, mientras que el ómnibus de matrícula CLZ-574, sufrió importantes daños en la zona posterior.

De acuerdo con información preliminar, ambos vehículos se desplazaban de sur a norte cuando se produjo la colisión. El bus interprovincial se habría detenido ante el cambio de las luces del semáforo, momento en que el camión terminó impactando contra su parte trasera. Entre las posibles causas mencionadas se encuentra la presunción de que el conductor del vehículo menor se habría quedado dormido al volante.

La fuerza del choque dejó seriamente dañada la cabina del camión y a sus dos ocupantes atrapados entre la estructura metálica. Ante la emergencia, personal de la Compañía de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo de Santiago acudieron al lugar para ejecutar las labores de rescate y auxiliar a los heridos.

Tras varios esfuerzos, los ocupantes lograron ser liberados de los fierros retorcidos. Posteriormente, personal de Serenazgo de Santiago participó en su traslado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde, según la información proporcionada, ambos presentaban fracturas y golpes que requerían atención médica para salvaguardar sus vidas.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, los efectivos policiales y el personal de serenazgo también trabajaron en el ordenamiento del tránsito vehicular, con el propósito de facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia y evitar que se produjeran nuevos incidentes en este tramo de la vía.

El siniestro volvió a poner en evidencia la preocupación de los vecinos por los accidentes que se registran en las inmediaciones del semáforo de La Venta. Según los reportes proporcionados, en este punto ya se han producido otros incidentes de tránsito, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Choque en La Tinguiña

En tanto, otro brutal accidente se registró la noche del 7 de octubre en el cruce de la avenida Aviación y la calle Abraham Valdelomar, cerca del mercado Las Nieves, en el distrito de La Tinguiña, que dejó tres heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Santa María del Socorro.

Los vehículos involucrados fueron dos automóviles Daewoo Tico, de placas Y1R-441 y M3M-660. Tras la colisión, tres personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por personal de emergencia. Posteriormente, los afectados fueron evacuados en una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hacia el Hospital Santa María del Socorro, donde recibieron atención médica.

El accidente generó preocupación entre los vecinos de La Tinguiña, quienes solicitaron a las autoridades evaluar la instalación de rompemuelles, semáforos u otras medidas de seguridad vial en puntos considerados de riesgo.

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