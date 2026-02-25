Seis de las doce candidatas que compiten por la corona del 61° Festival Internacional de la Vendimia de Ica (FIVI 2026) protagonizaron el ritual ancestral de la pisa de uva en la histórica bodega Vista Alegre.

Tradición por generaciones

Durante la actividad, las jóvenes no solo conectaron con la esencia de la festividad, sino que también conocieron de cerca los 169 años de tradición que respaldan a esta emblemática bodega iqueña.

A ritmo de cajón y siguiendo la tradición del valle, las aspirantes pisaron media tonelada de uva Quebranta en el lagar de casi 200 años para obtener el mosto, el jugo fresco que marca el inicio del proceso de elaboración de la bebida bandera.

La actividad subrayó la importancia de que las candidatas se vinculen con la cultura vitivinícola iqueña, fortaleciendo una tradición que ha perdurado de generación en generación

“Hemos recibido a las candidatas al reinado de la vendimia, quienes realizaron la tradicional pisa de uva en nuestro lagar de casi 200 años. Igualmente, degustaron las diversas variedades de pisco y vino que nuestra bodega produce desde hace 169 años”, señaló Corina Reynaga, encargada de turismo de la bodega Vista Alegre.

Durante su visita, las candidatas también realizaron la cosecha o “corte” de la uva de la variedad Quebranta y degustaron la excelencia de los piscos y vinos que produce la región.

Con esta actividad, Ica reafirma su estatus como la capital indiscutible del pisco, integrando la belleza de sus representantes con la riqueza histórica de sus viñedos.

