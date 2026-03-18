Decenas de profesionales de la salud participaron en una jornada de capacitación orientada a reforzar la atención y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la provincia de Ica.

Por la prevención

La actividad fue impulsada por la Dirección Regional de Salud de Ica, a través de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de VIH/SIDA, y estuvo dirigida principalmente a médicos y obstetras de la Red de Salud Ica.

Durante la capacitación, se abordaron los lineamientos establecidos en la Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de las ITS, con el objetivo de actualizar conocimientos y mejorar los criterios de atención en los establecimientos de salud.

“Este tipo de capacitaciones es clave para garantizar una atención más oportuna y adecuada a los pacientes”, señaló uno de los participantes, destacando la importancia de mantenerse actualizados frente a este tipo de enfermedades.

La jornada también permitió reforzar estrategias de detección temprana, tratamiento y seguimiento de casos, así como la promoción de prácticas preventivas entre la población.

“Mientras mejor preparado esté el personal de salud, mayor será la capacidad de respuesta frente a las ITS”, indicaron desde el sector, subrayando la necesidad de continuar fortaleciendo las competencias del personal médico.

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