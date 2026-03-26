En el marco de las celebraciones por el “Día Mundial del Niño por Nacer”, la Red Asistencial Ica de EsSalud organizó una jornada llena de color y sensibilidad.

A través de los servicios de obstetricia del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez y el Hospital Antonio Skrabonja de Pisco, se llevó a cabo el tradicional concurso de “barriguitas pintadas”, donde las futuras madres expresaron su conexión emocional con sus bebés mediante creativas obras de arte en sus vientres.

Etapa gestacional

Durante el evento, las participantes disfrutaron un show artístico en un ambiente ameno diseñado para reducir el estrés prenatal, recibiendo además diversas sorpresas y regalos como reconocimiento a su compromiso con un embarazo saludable y responsable.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de la Red Asistencial Ica, saludó afectuosamente a todas las madres de la región y destacó el valor de estas iniciativas: “Nuestro objetivo no es solo brindar atención médica, sino humanizar el cuidado desde la etapa gestacional, asegurando que cada recién nacido llegue al mundo en las mejores condiciones de salud”.

Finalmente, el equipo de obstetricia de la Red recordó la importancia de asistir puntualmente a los controles prenatales y seguir las recomendaciones nutricionales.

Con estas acciones, se busca priorizar el bienestar de las familias y garantizar una atención integral que comienza desde el primer momento de la vida en el vientre materno.

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