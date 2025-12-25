El Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud Ica fue escenario de la jornada “Compartiendo con Amor”, evento que marcó el cierre de las actividades del Módulo Básico de Rehabilitación Profesional Social (MBRPS-Ica) del año 2025 y permitió mostrar el talento y la vitalidad de sus integrantes.

Calidad de vida

La celebración inició con una exhibición de gimnasia a cargo de los usuarios del Taller de Deportes Adaptados, seguida de la presentación del grupo de danza “Los Negritos”, que resaltó la identidad cultural iqueña y emocionó al público asistente.

Un momento destacado fue la ovación al grupo de participantes en el Concurso Nacional de Danzas Peruanas 2025: Sheyla, Natalia, Rita, Ricardo, Antony y Roberto, quienes regresaron con reconocimientos importantes, evidenciando que el MBRPS-Ica compite a nivel nacional y que el talento de la región se mantiene vigente.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de EsSalud, entre ellas la Dra. Mónica Parra Otarola, Subgerente de Rehabilitación Social y Laboral; la Lic. Claudia Calderón Ingunza, Jefa de Prestaciones Sociales de la Red Asistencial Ica; y el Ing. Alex Acevedo, Presidente Fundador del Club Rotario Fernando Carbajal.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de la Red Asistencial Ica, resaltó que la celebración refleja una gestión centrada en los asegurados, destacando la importancia de los programas de rehabilitación social que fortalecen la comunidad y mejoran la calidad de vida de sus integrantes.

VIDEO RECOMENDADO