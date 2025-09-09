En el marco de su 28° aniversario, el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a los equipos de la Red Asistencial Ica.

Salud de trabajadores

La actividad, denominada “Fortalecimiento de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo”, buscó preparar al personal encargado de garantizar condiciones laborales seguras y saludables en sus centros de trabajo.

Durante la ceremonia, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó la importancia de la prevención en el ámbito laboral y reconoció el esfuerzo constante de CEPRIT para proteger la salud física y mental de los trabajadores. Además, señaló que la formación de estos subcomités es clave para identificar y reducir riesgos dentro de cada área.

Se reafirmó el compromiso con la salud ocupacional, promoviendo una cultura de prevención que busca mejorar las condiciones laborales y el bienestar del personal, asegurando un ambiente más seguro y productivo para todos.

