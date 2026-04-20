Un conductor resultó herido la madrugada de este domingo luego de que la minivan que manejaba se despistara y chocara violentamente contra un árbol en el kilómetro 294 de la Panamericana Sur, en jurisdicción del distrito de Salas Guadalupe.

Accidente en ruta

El vehículo, una moderna minivan marca Changan New Supervan de placa Y2I-210, era conducido por Walther Alex Díaz Quispe, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos tras el fuerte impacto.

Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de la Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron labores de rescate para liberar al conductor, que permanecía atrapado en el asiento. Luego de varios minutos de trabajo coordinado, lograron extraer al herido y trasladarlo de emergencia al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

El hecho generó alarma entre los conductores que circulaban por la zona y volvió a poner en evidencia los riesgos de tránsito en la Panamericana Sur, donde los accidentes continúan registrándose con frecuencia en distintos tramos de la región Ica.

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