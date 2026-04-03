Un preocupante hecho de inseguridad se registró en el distrito de Pachacútec, en la provincia de Ica, donde un menor de 9 años fue víctima de un asalto a mano armada cuando se encontraba afuera de su vivienda.

Grave delito

El delito ocurrió la noche del miércoles 1 de abril, alrededor de las 8:00 p.m., en la última cuadra de la calle Mateo Pumacahua. Una cámara de seguridad grabó el delito, cuando el niño estaba acompañado de otro menor y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte, los delincuentes amenazaron al menor con un arma de fuego al notar que se resistía a entregar su teléfono celular, generando momentos de terror.

Tras cometer el asalto, los sujetos huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su identificación o paradero.

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