Un grupo de vecinos de la urbanización Las Piedras de Buenavista, en el sector Llaxta, en el distrito de Los Aquijes (Ica), ha levantado su voz de protesta ante lo que consideran una situación de riesgo permanente para niños y familias de la zona.

Piden apertura de portón

Según la denuncia ciudadana, la directiva de la urbanización habría dispuesto el cierre del portón de emergencia, un acceso que era utilizado diariamente por escolares y padres de familia como una vía segura de tránsito.

Con esta medida, los vecinos aseguran que se ven obligados a circular por rutas alternas que carecen de condiciones básicas de seguridad, como veredas e iluminación, además de ser transitadas por vehículos de carga pesada.

“Los niños tienen que pasar por una reja cortada, arriesgándose a sufrir raspones o arañazos con el fierro. Lo más grave es que deben caminar por una vía donde no hay veredas, no hay iluminación y pasan camiones pesados”, advirtió una vecina.

La situación se agrava en horas de la noche, cuando la oscuridad incrementa el peligro. Padres de familia señalan que muchos menores deben desplazarse solos, debido a que sus madres trabajan en fundos agrícolas.

“Tenemos la necesidad de transitar con nuestros menores de edad para llevarlos al colegio. Las madres trabajan en los fundos y dejan a sus hijos solos. No pueden pasar por la curva porque es peligrosa, y de noche es oscuro. Por eso usábamos la puerta de emergencia, pero ahora está cerrada con candado y los niños deben pasar por un hueco en la reja”, relató otra vecina.

Los vecinos también cuestionan la falta de diálogo por parte de la dirigencia local. “No es justo que nos traten de esta forma. La presidenta de la zona ni siquiera la conocemos. Hemos ido a su casa y nadie nos da la cara, pero sigue la negativa de abrir la puerta”, señalaron.

Ante la denuncia, representantes de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes indicaron que han tomado conocimiento del caso y que brindarán apoyo a la población afectada.

“Hemos acudido al llamado de los vecinos y vamos a apoyar a la población”, manifestó un funcionario.

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