Un hombre fue detenido la noche del martes en las instalaciones de un hospital local, específicamente en la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN), cuando intentaba sustraer una mochila que contenía aproximadamente 5 mil soles en efectivo.

En flagrancia

El intento de robo fue frustrado por el personal de seguridad interna del nosocomio, quienes intervinieron al sujeto en el momento en que pretendía llevarse el bolso sin autorización.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mochila habría sido dejada momentáneamente sin supervisión, lo que fue aprovechado por el individuo para intentar llevarse la fuerte suma de dinero. Tras la rápida reacción del personal de vigilancia, se evitó que el robo se concretara.

El sujeto fue retenido y posteriormente puesto a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

