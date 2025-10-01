Ayer, agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos personas en pleno centro de la ciudad de Ica, por su presunta participación en un intento de fraude bancario con un cheque falsificado. Según fuentes policiales, los implicados pertenecerían a una organización delictiva identificada como “Los chequeros de Cañete”.

Cheque falsificado

La intervención se llevó a cabo aproximadamente a las 12:00 del mediodía, en el cruce de las avenidas San Martín y Cutervo, luego de que personal de seguridad del Banco Continental BBVA alertara a las autoridades sobre un posible intento de cobro con un documento irregular.

Los detenidos fueron identificados como Irene Mariela Tapia Abanto de 43 años, de nacionalidad peruana, con domicilio en la provincia de Cañete y Delvis Israel Alayón Gómez de 40 años, de nacionalidad venezolana, también residente en Cañete.

Ambos fueron sorprendidos por agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP cuando intentaban retirarse de las inmediaciones del banco tras haber presentado un cheque comercial aparentemente falsificado.

El documento en cuestión correspondía al cheque serie N° 00007860, con fecha 27 de setiembre de 2025, por un monto de 15 mil soles. El cheque estaba a nombre de Irene Mariela Tapia Abanto y, según información preliminar, simulaba haber sido emitido por la IAFAS del Ejército del Perú – Fospeme.

Lo que encendió las alarmas fue el sello impreso en el cheque, que figuraba a nombre del director ejecutivo de Fospeme, Felipe V. Benites Sotomayor, lo que le daba al documento una apariencia oficial. Sin embargo, durante el proceso de validación interna, el personal del banco detectó varias inconsistencias que indicaban que se trataba de un documento falsificado.

Tras la intervención, los agentes policiales incautaron el cheque como principal elemento probatorio y procedieron con la detención inmediata de ambas personas.

