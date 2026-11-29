El médico iqueño Enrique Chau Ramos, especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva e investigador RENACYT, presentó en Ica su libro “La revolución en la curación de las heridas”, una publicación científica que busca aportar nuevos conocimientos al tratamiento de lesiones complejas y promover el uso de tecnologías que permitan mejorar la recuperación de los pacientes.

Presentación del libro

La presentación se realizó en el Colegio Médico de Ica, donde el especialista dio a conocer el trabajo editorial desarrollado durante cinco años junto a otros profesionales de la salud. El libro, de 240 páginas y publicado en español e inglés, reúne investigaciones científicas, casos atendidos en consultorio y experiencias quirúrgicas relacionadas con el manejo avanzado de heridas, con especial énfasis en la terapia de presión negativa (TPN).

Chau Ramos señaló que uno de los propósitos centrales de la publicación es contribuir a cambiar los conceptos tradicionales sobre el tratamiento de heridas, que durante años se abordaron principalmente mediante curaciones convencionales. Sostuvo que una lesión no debe evaluarse de manera aislada, sino considerando las enfermedades asociadas, el estado nutricional y los factores de riesgo de cada persona.

El autor también destacó que el libro está dirigido a médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, estudiantes de ciencias de la salud y otros profesionales vinculados al cuidado de pacientes. La intención es que los conocimientos científicos puedan trasladarse a la práctica clínica y contribuyan a prevenir complicaciones, heridas crónicas y amputaciones.

La publicación recoge parte de las investigaciones desarrolladas por Chau Ramos durante su formación académica, entre ellas trabajos vinculados a su maestría y tesis doctoral. Asimismo, cuenta con la participación de especialistas invitados que aportaron sus conocimientos sobre el tratamiento de heridas y la aplicación de la terapia de presión negativa.

Durante la presentación, el médico compartió experiencias de su trayectoria en hospitales públicos del país, donde enfrentó las limitaciones de recursos y las dificultades para acceder a determinados dispositivos médicos. Recordó especialmente el caso de dos pacientes con lesiones graves y condiciones similares que recibieron tratamientos diferentes: uno pudo acceder a la terapia de presión negativa, mientras que el otro continuó con curaciones convencionales. Según relató, el primero logró sobrevivir, mientras que el segundo sufrió dos amputaciones y falleció posteriormente.

Esta experiencia, señaló, reforzó su convicción sobre la importancia de incorporar alternativas tecnológicas y promover cambios en los sistemas de atención sanitaria para que más pacientes puedan acceder a tratamientos especializados.

Destacado profesional

Enrique Chau Ramos es egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, realizó su especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de posgrado en Medicina y Gobierno y Política Pública. Ha desarrollado actividad profesional en los hospitales Edgardo Rebagliati Martins, Cayetano Heredia y María Auxiliadora, además de participar en espacios científicos internacionales, como el Congreso de la Asociación Europea de Quemaduras realizado en Berlín en 2025.

Otro componente importante del proyecto es su finalidad social. El médico informó que, mediante la Fundación ECR Salud, se contempla la entrega gratuita de ejemplares a estudiantes de Medicina y profesionales de las ciencias de la salud, con el objetivo de ampliar el acceso a información especializada.

Además, precisó que el 100 % de los recursos económicos obtenidos por las ventas fuera del Perú será destinado a hospitales que atienden a niños con lesiones, quemaduras y heridas. La obra también estará disponible para lectores internacionales a través de Amazon.

EL DATO: La Municipalidad Provincial de Ica lo distinguió como Hijo Predilecto y dispuso el otorgamiento de la Medalla de la Ciudad mediante la Resolución de Alcaldía Nº 701-2026-AMPI.

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