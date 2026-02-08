En una ceremonia solemne realizada la noche del 6 de febrero, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al destacado jurista, académico y docente universitario Dr. Willy Ramírez Chávarry, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y a sus aportes intelectuales en el ámbito del derecho y la educación superior.

Trayectoria profesional

El acto se desarrolló en el Teatrín Abraham Valdelomar, ubicado en el local central de la universidad, y fue presidido por el vicerrector académico, Dr. José Ernesto Rojas Campos.

La distinción fue conferida mediante Resolución Rectoral N.º 141-R-UNICA-2026, de fecha 27 de enero de 2026, aprobada por acuerdo del Consejo Universitario, “en mérito a su reconocida e intachable trayectoria profesional y académica en beneficio de la educación universitaria y su aporte intelectual en favor del derecho peruano”. La resolución fue leída por la secretaria general de la UNICA, Marsha Oré Choque, quien también dio lectura a la semblanza del homenajeado.

Como parte central de la ceremonia, el Dr. Ramírez Chávarry ofreció una exposición magistral titulada “La Universidad en el Siglo XXI”, en la que desarrolló una profunda reflexión sobre el rol de la universidad en el contexto contemporáneo, marcado —según señaló— por una crisis de confianza en la verdad y una creciente fragmentación del debate público.

“Hay honores que se reciben como una distinción y otros que se reciben como una pregunta”, expresó al inicio de su discurso. “Cuando la universidad honra, no solo concede un título, interroga sobre la relación entre conocimiento y responsabilidad, sobre el sentido del servicio y, en última instancia, sobre la obligación moral de quien ha transitado por la docencia y la investigación”.

En ese sentido, subrayó que el reconocimiento otorgado por una universidad pública trasciende el plano personal. “Recibo esta distinción con gratitud personal, pero sobre todo con una gratitud institucional y republicana, porque una universidad pública expresa en actos como este aquello que considera valioso para la nación: el mérito, la integridad y la búsqueda de la verdad”, afirmó.

Asimismo, desarrolló el concepto de “inteligencia institucional” como eje del desarrollo sostenible. Según explicó, el progreso de un país no depende únicamente de infraestructura o crecimiento económico, sino de su capacidad para transformar normas y recursos en instituciones eficaces. “No hay desarrollo sostenible sin investigación sostenida”, afirmó, precisando que investigar no significa solo publicar, sino generar criterios que permitan diseñar mejores políticas públicas e instituciones más sólidas.

Mérito e inclusión

Otro de los ejes de su discurso fue la defensa de la universidad pública como espacio de justicia educativa. “La universidad pública encarna una promesa moral: que el origen social no determine el destino intelectual”, afirmó, proponiendo una triada que, a su juicio, debe guiar la educación superior: excelencia como estándar, inclusión como deber y mérito como criterio.

El Dr. Willy Ramírez Chávarry es doctor en Derecho, licenciado en Educación y cuenta con una amplia trayectoria en la docencia universitaria, iniciada en 1999 en la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido docente de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal, además de profesor de pregrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado labores de investigación, producción académica, gestión universitaria y participación en el debate público, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho.

En sus palabras finales, recordó el valor de la educación como motor de desarrollo. “He aprendido que el principal factor de progreso de cualquier pueblo es la educación, junto con el esfuerzo y el sacrificio que implica, sin olvidar nunca de dónde venimos”, expresó.

La ceremonia concluyó con la entrega de la medalla y el diploma honorífico, así como la inscripción oficial del reconocimiento, incorporando al Dr. Willy Ramírez Chávarry al selecto grupo de Doctores Honoris Causa de la UNICA.

