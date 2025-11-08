La región Ica vuelve a contar con un importante aliado para garantizar la calidad de sus carreteras. Esta semana se anunció la reapertura del Laboratorio de Control de Calidad de Infraestructura Vial, un espacio especializado que permitirá realizar pruebas técnicas y verificar que las obras viales cumplan con los estándares de seguridad y durabilidad exigidos por la normativa nacional.

Supervisión técnica

El laboratorio, que había estado inactivo durante varios años, ha sido reacondicionado y equipado para la ejecución de ensayos de suelos, agregados y concreto, herramientas clave para asegurar la correcta ejecución de proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la red vial departamental.

Con su reactivación, se busca reforzar los mecanismos de supervisión técnica en las obras que se desarrollan en la región, tanto por parte del Gobierno Regional de Ica como de las municipalidades locales, a fin de prevenir deficiencias estructurales y garantizar que cada tramo intervenido cumpla con los parámetros de resistencia y estabilidad.

El espacio también estará disponible para profesionales, instituciones públicas y privadas, que podrán acceder a servicios de análisis, verificación y control de materiales conforme a las normas técnicas peruanas.

