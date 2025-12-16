Con el objetivo de fomentar la conciencia sobre el respeto y la valoración de las personas adultas mayores, se llevó a cabo una charla de sensibilización dirigida a estudiantes de segundo año de secundaria del Colegio “Margarita Santa Ana de Benavides”.

Comunidad solidaria

La actividad, organizada en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ica, la UGEL y la institución educativa, buscó promover valores como la solidaridad, la empatía y la convivencia respetuosa entre las nuevas generaciones y los adultos mayores.

Durante la charla, los jóvenes participaron activamente, reflexionando sobre la importancia de reconocer y cuidar a las personas mayores, entendiendo que su bienestar contribuye a construir una comunidad más humana y solidaria.

La iniciativa forma parte de un programa regional que busca involucrar a la ciudadanía en acciones que promuevan el cuidado y la valoración de la población adulta mayor.

