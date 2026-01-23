En el marco de la Semana de la Ingeniería Química, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica participó activamente en la ExpoQuímica 2026, desarrollada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en la Facultad de Ingeniería Química.

Formación profesional

Durante el evento, los representantes de la DRTPE brindaron información y orientación sobre los servicios del Centro de Empleo, acercando a estudiantes y al público en general herramientas para mejorar su empleabilidad. Además, se promovió la plataforma “Formalízate Ahora Ica”, destinada a impulsar la formalización laboral y empresarial en la región.

La ExpoQuímica 2026 busca poner en valor el conocimiento aplicado, la creatividad y el compromiso con la formación profesional, fomentando el intercambio académico y fortaleciendo los vínculos entre la universidad y la comunidad.

La participación de la DRTPE permitió que los jóvenes conozcan opciones para insertarse de manera más segura en el mercado laboral y accedan a información sobre formalización y desarrollo profesional.

