Más de 800 estudiantes de primaria y secundaria participaron ayer en la expo feria “Promotores turísticos ezequielinos: La Plaza de Armas de Ica, un viaje por la historia”, organizada por la Institución Educativa Ezequiel Sánchez Guerrero 23008.

Premiado por el FONDEP

La actividad permitió a más de 800 escolares de la comunidad educativa, conocer de cerca el proyecto ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2025, que recibió recientemente un reconocimiento económico del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP).

El proyecto busca formar a los estudiantes como promotores turísticos de su propia ciudad, enseñándoles a guiar recorridos por los principales atractivos históricos y culturales de Ica. Durante la feria, los alumnos del 4º de secundaria, mostraron sus habilidades comunicativas, explicando recorridos, actividades interactivas y exposiciones sobre la historia de la Plaza de Armas, del mismo modo compartieron investigaciones y presentaciones más detalladas sobre los lugares emblemáticos de la ciudad.

El director del colegio, Richard Cuadros, destacó la importancia de la actividad: “La expo feria permitió que toda la comunidad educativa participe activamente y conozca el impacto del proyecto. El premio otorgado por FONDEP será invertido para consolidar esta iniciativa y asegurar que se realice cada año con la participación de estudiantes, docentes y familias”, declaró.

La actividad integró diversas áreas curriculares, incluyendo comunicación, ciencias sociales, matemática, ciencia y tecnología, promoviendo un aprendizaje interdisciplinario y vivencial. Los estudiantes pudieron poner en práctica lo aprendido, reforzando su sentido de identidad local y compromiso ciudadano.

