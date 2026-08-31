Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los productores y promover alternativas sostenibles para mejorar la productividad agrícola, la Agencia Agraria Ica desarrolló una jornada de capacitación y demostración práctica en el centro poblado Ranchería, en el distrito de Santiago (Ica), donde se abordaron temas relacionados con el uso de bioinsumos, microorganismos benéficos, fertilización y manejo sostenible de los cultivos.

Apoyo a la agricultura

Durante la jornada, los productores participaron en una capacitación práctica sobre la propagación de Trichoderma en hojarasca, conociendo una alternativa para la multiplicación de este microorganismo benéfico mediante el aprovechamiento de materiales disponibles en el entorno.

Asimismo, se realizó una demostración in situ de los resultados del uso de microorganismos benéficos en plantines de café, permitiendo a los participantes observar directamente los resultados de su aplicación en campo.

Como parte de la actividad, se dieron a conocer las propiedades antifúngicas del Trichoderma, destacando su importancia como microorganismo benéfico para el manejo de hongos fitopatógenos. También se explicó su potencial como promotor del desarrollo vegetal y su relación con la formación y fortalecimiento del sistema radicular, resaltando su importancia en el establecimiento de los cultivos.

Otro de los temas desarrollados estuvo relacionado con el uso del biochar como alternativa para el mejoramiento de las condiciones del suelo. Durante la jornada se realizaron demostraciones de biochar elaborado a partir de estiércol de cuy y cascarilla de arroz, explicando sus características y potencial de uso como parte de estrategias orientadas a mejorar la fertilidad y salud del suelo.

Estas acciones se vienen desarrollando de manera articulada con el Programa Pro Suelos y Aguas, el Laboratorio de Suelos y Aguas (LABSAF), el Laboratorio de Microbiología y Biotecnología Agrícola y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), fortaleciendo el trabajo conjunto para promover la investigación, transferencia de conocimientos y aplicación de tecnologías sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los suelos, el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de una agricultura más sostenible en beneficio de los productores.

Asimismo, se dio a conocer la importancia del carbono en las plantas, explicando de manera práctica su participación en procesos fundamentales para el crecimiento y desarrollo vegetal, así como su relación con la producción de biomasa y el rendimiento de los cultivos.

La jornada también incluyó una charla técnica sobre manejo y fertilización del cultivo de palto, donde se brindaron recomendaciones para mejorar el manejo agronómico y nutricional del cultivo. De igual manera, se abordó el papel de los microorganismos benéficos en la fertilización, destacando su contribución al aprovechamiento de nutrientes y al desarrollo de sistemas productivos más sostenibles.

Finalmente, con la finalidad de incentivar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, la Agencia Agraria Ica realizó la entrega gratuita de biofertilizantes a todos los productores participantes, quienes podrán poner en práctica lo aprendido en sus propias parcelas.

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