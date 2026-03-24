La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad responsable de la ejecución del proyecto Sistema de Alerta Temprana (SAT), viene desarrollando capacitaciones especializadas en la operación de radares meteorológicos, así como en el uso de software y gestión de datos, como parte de esta iniciativa pensada para fortalecer la prevención y protección de la población de la región Ica.

Funcionamiento óptimo

La ANIN, como líder de la ejecución del proyecto, busca mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos adversos mediante la implementación de tecnología de monitoreo en tiempo real.

En ese marco, los 5 días de duración tienen como objetivo garantizar la transferencia efectiva de conocimientos técnicos, operativos e informáticos al personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y a profesionales de otras entidades vinculadas, asegurando así la operación autónoma y el mantenimiento sostenible del sistema.

En total, 15 especialistas fueron capacitados bajo un enfoque teórico-práctico, que permitió el desarrollo de competencias en la identificación de componentes del sistema, procedimientos de operación, mantenimiento preventivo y correctivo, calibración de equipos y gestión de fallas, entre otros aspectos clave para el funcionamiento óptimo de esta infraestructura tecnológica.

De esta manera, las capacitaciones fueron impartidas por ingenieros de la empresa finlandesa Vaisala, reconocida a nivel internacional por el diseño y fabricación de tecnología meteorológica de alta precisión, quienes brindaron conocimientos especializados y experiencias aplicadas en sistemas de monitoreo atmosférico.

“Recordemos que el radar meteorológico instalado en Ica es un equipo de tipo C de alta tecnología que permite el monitoreo en tiempo real de precipitaciones, intensidad de lluvias y desplazamiento de sistemas atmosféricos, con una cobertura de250 km”, señaló la ANIN.

La información resulta clave para la emisión de alertas tempranas ante eventos climáticos adversos, contribuyendo a que las autoridades y la población adopten medidas preventivas oportunas.

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