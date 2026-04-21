Un operativo municipal realizado la mañana del lunes 20 de abril terminó con la clausura de un predio en el centro poblado San Idelfonso, en el distrito de La Tinguiña (Ica), donde se elaboraban productos como alegrías, turrones y orejitas en severas condiciones de insalubridad. La intervención fue ejecutada por personal de Fiscalización, Gestión Ambiental y Salubridad, Comercio y Licencias, además de Defensa Civil, tras detectarse riesgos directos para la salud pública.

Clausura inmediata

Durante la inspección, los fiscalizadores hallaron alimentos terminados junto a servicios higiénicos, baldes almacenados dentro de baños, azúcar colocada sobre el piso de cemento y basura a escasa distancia de los productos destinados al consumo humano. También se observaron utensilios en mal estado, ambientes desordenados y ausencia total de medidas mínimas de higiene exigidas para la manipulación de alimentos.

Las imágenes difundidas por la comuna mostraron además aceite reutilizado, peroles sucios y zonas improvisadas de almacenamiento, donde los productos eran preparados sin controles sanitarios. Según se informó, las carretas de distribución estaban listas para salir a la venta cuando se produjo la intervención municipal a primeras horas del día.

Uno de los hallazgos que más alarma generó fue la presencia de recipientes contaminados dentro del inmueble y alimentos guardados en espacios no aptos. Funcionarios ediles advirtieron que estos productos no solo eran vendidos al público en general, sino también ofertados en exteriores de colegios y viviendas, lo que incrementaba el riesgo para menores de edad y familias consumidoras. La fábrica funcionaba en una vivienda, sin ninguna licencia municipal, ningún control sanitario ni condiciones mínimas de higiene.

La responsable del área de Medio Ambiente y Salubridad señaló que el estado del lugar era uno de los más graves detectados en recientes operativos. Otra funcionaria precisó que se encontraron “peroles sucios, aceite negro y productos escondidos debajo de una cama”, describiendo el escenario como totalmente incompatible con cualquier actividad alimentaria formal.

Ante las evidencias, la municipalidad dispuso el decomiso de los productos, el inicio del procedimiento sancionador y la clausura inmediata del inmueble. No se descartó la imposición de multas ni la comunicación del caso a otras entidades competentes, debido a la posible afectación contra la salud pública.

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