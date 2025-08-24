La piscina semiolímpica del colegio emblemático San Luis Gonzaga se convirtió en el epicentro del talento juvenil durante el encuentro regional de natación de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, que reunió a más de un centenar de estudiantes de diversas provincias del sur chico.

Talento iqueño

Un total de 146 escolares de Chincha, Pisco, Nasca, Palpa e Ica compitieron en distintas pruebas y estilos, entre ellos pecho, libre, mariposa y espalda, además de pruebas combinadas que pusieron a prueba su resistencia y técnica en el agua.

La jornada no solo fue una vitrina del esfuerzo físico, sino también del entrenamiento técnico y la capacidad de concentración que exige este deporte. Profesores, entrenadores y familiares siguieron cada carrera desde las tribunas.

Este evento forma parte de la etapa regional del calendario oficial de los Juegos Escolares, antesala a la fase nacional que se desarrollará en las próximas semanas en Lima.

Cabe señalar que los ganadores en la mencionada competencia recibieron sus respectivas medallas de honor, tras una competencia marcada por el espíritu deportivo y la superación personal.

