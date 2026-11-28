El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, realizó una supervisión inopinada a diversas obras que se ejecutan en la provincia de Ica, con la finalidad de verificar el avance de los trabajos.

Obra para el deporte

Durante el recorrido, la autoridad regional visitó importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la Doble Vía a Huacachina, el Complejo Santa María y las obras de pistas y veredas que se desarrollan en el caserío San Martín y sectores aledaños.

Uno de los puntos principales de la inspección fue el Complejo Santa María, donde Hurtado Herrera sostuvo una reunión con los ingenieros del consorcio responsable de la ejecución, quienes brindaron detalles técnicos sobre el desarrollo del proyecto, que registra aproximadamente un 90 % de avance.

Entre los componentes se encuentra la residencia deportiva de cuatro pisos, equipada con ascensor y habitaciones con baño propio para albergar delegaciones. El edificio también contempla ambientes destinados a oficinas administrativas.

El proyecto incluye además un campo de fútbol con césped natural, postes de iluminación y un sistema de riego tecnificado. A ello se suman una piscina semiolímpica, tres losas deportivas multiusos, áreas destinadas a calistenia y espacios verdes.

En cuanto a la infraestructura para espectadores y usuarios, el complejo contará con tribunas techadas, camerinos, servicios higiénicos, tres accesos peatonales y un ingreso exclusivo para buses.

EL DATO: Se recordó que este espacio permaneció abandonado durante cerca de 20 años y beneficiará a miles de niños, jóvenes y familias de Ica. Se invierte más de 45 millones de soles en el complejo.

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