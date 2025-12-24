En un esfuerzo por acercar la alegría de la Navidad a los niños y niñas, la Municipalidad Distrital de Salas-Guadalupe, a cargo del alcalde Javier Fernández Matta, realizó durante los últimos días una serie de Compartir Navideños en distintos centros poblados y sectores del distrito, incluyendo Camino de Reyes, Cerro Prieto, Nuestra Señora de Guadalupe, Ana Jara y Villa Rotary Nueva Esperanza.

La iniciativa buscó no solo brindar un momento de recreación, sino también fomentar la convivencia familiar y comunitaria en vísperas de las festividades de fin de año.

Alegría a menores

En el Centro Poblado de Camino de Reyes, los niños y niñas participaron de un Show Infantil, en el que pudieron bailar, cantar y disfrutar de juegos diseñados especialmente para ellos.

Posteriormente, recibieron juguetes y una chocolatada con panetón, actividades que se realizaron en la plazuela principal acompañados de sus padres. La jornada se replicó en Cerro Prieto y en el sector de Punta Hermosa, donde también se ofrecieron momentos de entretenimiento y entrega de regalos, garantizando que los menores tuvieran una experiencia navideña memorable.

Asimismo, en el Centro Poblado “Nuestra Señora de Guadalupe” y el sector Ana Jara, la municipalidad organizó un gran compartir navideño, con la participación de la regidora Carla Janeth Ramos Contreras. Los asistentes pudieron disfrutar de un show infantil, seguido de la distribución de regalos y la tradicional chocolatada con panetón, fortaleciendo así la cercanía entre autoridades y comunidad.

En las losas deportivas de las calles Libertad y 28 de Julio, se desarrolló una jornada similar, donde los niños de Guadalupe participaron activamente de las actividades recreativas, mientras sus familias compartían un ambiente festivo y seguro. Por su parte, en el Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza, la celebración contó con la presencia de la teniente alcaldesa Nancy Magaly Becerra Espinoza, quien acompañó a los pequeños durante el show infantil y la entrega de regalos.

Estas actividades forman parte de la caravana navideña organizada por la Municipalidad Distrital de Salas-Guadalupe, que tiene como finalidad llevar alegría, reforzar valores de unión familiar y ofrecer momentos de recreación seguros para los niños y niñas.

