A solo dos meses del fallecimiento de Manuel Canela, considerado la primera guitarra del Perú, una nueva tragedia sacude a su familia. Su hermano, Pablo Canela Martínez (75), perdió la vida tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser atropellado por una motocicleta en la ciudad de Ica, en un caso que hoy genera indignación y un clamor urgente de justicia.

Clamor de justicia

El fatal accidente ocurrió la noche del sábado 31 de enero de 2026, alrededor de las 8:00 de la noche, cuando Pablo Canela intentaba cruzar la pista en la prolongación San Carlos, en el cercado de Ica.

Tras el impacto, testigos obligaron al conductor a detenerse y asumir responsabilidad por el herido. Sin embargo, minutos después y aprovechando la confusión, los ocupantes de la motocicleta se dieron a la fuga, dejando a la víctima gravemente herida en plena vía pública, hecho que fue duramente cuestionado por los vecinos del sector.

Pablo Canela fue trasladado de emergencia al hospital Santa María del Socorro, donde fue internado en la unidad de Trauma Shock. Los médicos confirmaron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano severo, además de otras lesiones producto del violento impacto.

El diagnóstico fue crítico desde el primer momento, dejándolo en estado vegetativo y con muerte cerebral. Pese a los esfuerzos del personal médico y a la constante vigilancia clínica, el adulto mayor falleció la mañana del sábado, tras varios días de agonía, enlazando nuevamente a su familia en profundo dolor.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú, el conductor involucrado fue identificado como Carlos Alberto Moyano Peláez. No obstante, la familia sostiene que este habría intentado evadir su responsabilidad, asegurando que solo era copiloto al momento del accidente.

Esta versión, según los familiares, sería desmentida por los videos de las cámaras de seguridad, los cuales muestran con claridad cómo la motocicleta impacta a la víctima. Dicho material audiovisual ya se encuentra en poder de las autoridades y forma parte de la investigación en curso.

La indignación aumentó cuando el presunto responsable no se presentó a la diligencia de visualización de los videos, pese a haber sido debidamente notificado por la comisaría de Ica. Los familiares consideran esta inasistencia como una clara señal de una conducta evasiva frente a la justicia.

La defensa legal de la familia informó que toda la documentación del caso fue remitida al Ministerio Público, el cual continúa con las diligencias para esclarecer plenamente los hechos. Los deudos exigen celeridad en las investigaciones y una sanción ejemplar contra los responsables.

Finalmente, los familiares recordaron que Pablo Canela Martínez era un hombre trabajador que aquella noche retornaba de comprar repuestos para arreglar su cocina. “No puede ser que alguien mate, huya y pretenda eludir su responsabilidad”, expresaron, exigiendo justicia ante un hecho que vuelve a enlutar a una familia iqueña.

Para apoyar contactar al 946606110 (Rosa Franco Canela).

