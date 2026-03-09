La ciudad de Ica celebró este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con un Domingo Cívico en la Plaza de Armas, que incluyó el paseo e izamiento del Pabellón Nacional y la participación de diversas autoridades locales y regionales.

Liderazgo femenino

El acto cívico contó con la presencia de diversas autoridades regionales y locales, entre ellas el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, junto al cuerpo de regidores; el prefecto regional Filber Fran Oré Cueto; el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino; la subprefecta provincial Andrea Huamán Campoverde; y el comisario del distrito de Ica, comandante PNP John Posada Huapaya.

Como invitada especial participó Camila Alexandra Gonzáles Uculmana, actual reina del 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, quien acompañó la ceremonia protocolar desarrollada frente al Palacio Municipal.

Durante la jornada se realizó también la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de la provincia de Ica, quienes han desarrollado una importante labor en distintos ámbitos sociales, educativos, profesionales y comunitarios. Entre ellas figuran María Elena Gamero Melgarejo, comunicadora con más de tres décadas de trabajo en defensa de los derechos de las mujeres; Martha Rosario Vilca Bendezú, activista vinculada a la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar; y Dora Alicia Torres Huamán, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Emprendedores con Discapacidad.

Asimismo, fueron reconocidas María Elena Castro Albinacorta, presidenta de la Asociación Departamental de Personas con Discapacidad de Ica; Leslie Marielly Felices Vizarreta, docente universitaria y promotora del liderazgo femenino; Violeta Rosario del Pilar Pérez Fuentes, decana regional del Colegio de Profesores del Perú; y Rosa Marina Mendoza Espinoza, presidenta de la Federación de Mujeres de Ica, organización que promueve la defensa de los derechos de las mujeres en la región.

La lista también incluyó a Carmen Rosario Ruiz Capcha, dirigente vecinal; Gaudencia Carmela Mayurí de Torres, asesora legal de la Federación de Mujeres de Ica; María Susana Aranguren Paz, representante del sector empresarial femenino; Rosa Melania Mayaute Cortez, activista por la inclusión de la comunidad sorda; y Nelly Elizabeth Palma Suárez, abogada y promotora de la participación política de las mujeres.

En el marco de esta ceremonia también se reconoció a jóvenes deportistas de boxeo pertenecientes al Instituto Peruano del Deporte (IPD) – Club del Pueblo – Región Ica, quienes han obtenido importantes resultados en campeonatos regionales, nacionales e internacionales durante el año 2025. Los atletas forman parte de la Academia IPD y han logrado medallas en torneos como el Campeonato Nacional Inter Sedes, campeonatos regionales y competencias sudamericanas.

Los deportistas fueron acompañados por sus entrenadores Luis Hernando López Hernández y Carlos Muñante Villamares, quienes también recibieron el reconocimiento por su trabajo en la formación de nuevos talentos deportivos.

Asimismo, se destacó la participación cultural de la Academia de Marinera “Raíces de Nuestro Perú”, dirigida por Edson Peña Palomino, y el reconocimiento a integrantes del Rotary Club Real Ica por su contribución académica, científica y social en la región.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento al aporte de las mujeres en el desarrollo de la sociedad iqueña, resaltando su liderazgo en ámbitos como la educación, la salud, la defensa de derechos, el emprendimiento, la investigación y la organización social.

