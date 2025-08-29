Desde este miércoles 28 de agosto, la avenida San Martín —frente al centro comercial Plaza del Sol— es escenario de la I Expo Feria de Integración Macro Regional MYPE, evento que reúne a 19 emprendedores de las regiones de Ica, Ayacucho, Junín y Huancavelica. La feria estará abierta al público hasta el domingo 31 de agosto, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Productos artesanales

La actividad tiene como objetivo promover la producción artesanal de micro y pequeñas empresas (MYPE) y fortalecer los lazos comerciales y culturales entre las regiones participantes. La feria ofrece una variada muestra de productos con reconocimiento local e incluso internacional, muchos de ellos con propiedades nutritivas o valor agregado.

Entre los artículos en exhibición y venta se encuentran chocolates con hasta 100% de cacao, cerveza artesanal a base de quinua, dulces tradicionales como el balay, panes regionales como la chapla, wawas ayacuchanas, miel, propóleos, café natural, mermeladas, jabones, cosmética natural, gaseosas artesanales, cereales andinos, chips de papas nativas, licores frutales y más.

El Lic. Jorge Angulo, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica, destacó que es la primera vez que, a nivel local, se coordina una feria de integración entre diversas regiones. “Este espacio permite no solo mostrar y vender productos, sino también intercambiar conocimientos técnicos, productivos y culturales entre regiones con tradiciones complementarias”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO