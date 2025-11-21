En Ica se inauguró la nueva oficina “Migracentro”, un espacio destinado a la atención y regularización de personas migrantes, con el objetivo de agilizar trámites, promover la formalización y mejorar el acceso a servicios para la población que reside en la región. La iniciativa busca generar condiciones que favorezcan la integración y el desarrollo de quienes han llegado al país en busca de mejores oportunidades.

La inauguración contó con la presencia de diversas autoridades y representantes de instituciones vinculadas a procesos migratorios y programas de apoyo social. Entre ellos estuvieron un embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores, un asesor del despacho de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el presidente ejecutivo del MIDIS, la jefa de Cooperación al Desarrollo de Alemania, el gerente regional del Grupo Intercorp, la directora ejecutiva de CEDRO, así como representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica y de la Municipalidad Provincial de Ica.

El Migracentro ofrecerá orientación, acompañamiento y trámites relacionados con la regularización migratoria, con énfasis en facilitar el acceso a servicios sociales, laborales y educativos.

La oficina forma parte de un esfuerzo conjunto entre distintas entidades del Estado y organizaciones de cooperación internacional, con la finalidad de fortalecer la atención a la población migrante.

