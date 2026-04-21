EsSalud informó que el Hospital Augusto Hernández Mendoza, en la provincia de Ica, iniciará el proceso de programación de citas médicas para pacientes continuadores con referencia a partir del miércoles 22 de abril.

Especialidades médicas

De acuerdo con el comunicado, la atención para el agendamiento se realizará en consultorios externos en dos turnos: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 7:00 p. m. Como requisito indispensable, los asegurados deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico al momento de realizar el trámite.

El cronograma establecido contempla la habilitación progresiva de especialidades médicas durante varios días. El miércoles 22 de abril se atenderán citas para neurología, medicina interna, riesgo quirúrgico y cardiología. El jueves 23 será el turno de urología, neurocirugía, anestesiología (MOPRI) y terapia del dolor.

Para el viernes 24 se han programado especialidades como traumatología, gastroenterología, geriatría y cirugía plástica, mientras que el sábado 25 se habilitarán oftalmología, cirugía general y cirugía oncológica.

El lunes 27 de abril se continuará con otorrinolaringología, oncología médica y psiquiatría. El martes 28 será el turno de reumatología, densitometría ósea, ginecología, ginecología oncológica y obstetricia de alto riesgo.

Posteriormente, el miércoles 29 de abril se abrirán citas para endocrinología, tomografías, neumología y cirugía de cabeza y cuello. El jueves 30 se atenderán especialidades como nefrología, ecografías, neonatología y dermatología. Finalmente, el sábado 2 de mayo se programarán atenciones en rayos X y odontología.

Desde la institución se recomendó a los pacientes acudir con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos para evitar contratiempos en el proceso de programación.

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