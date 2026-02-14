En el marco de la conmemoración del Día Contra la Falsificación de Medicamentos, la Dirección Regional de Salud Ica, a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), llevó a cabo inspecciones y operativos inopinados en diversas farmacias y boticas de la región.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía de Seguridad del Estado, con el objetivo de garantizar la legalidad de los productos farmacéuticos comercializados y proteger la salud de la población.

Incautan medicamentos

Durante los operativos, los equipos técnicos verificaron el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, la vigencia de los registros sanitarios y la presencia del Director Técnico Químico Farmacéutico, además de controlar productos sujetos a fiscalización sanitaria y detectar posibles medicamentos falsificados, adulterados, expirados, de contrabando o sin registro sanitario.

En la provincia de Chincha, se inspeccionaron boticas como Profarma, Miguel Ángel, Santa Rosa Farma y Odifarma. En estos establecimientos se procedió al cierre temporal como medida de seguridad sanitaria debido a la ausencia del director técnico, hallazgo de productos expirados o de procedencia desconocida, y la detección de irregularidades que ponían en riesgo la salud de los usuarios. Se incautaron los productos observados como medida preventiva.

Operativos similares se realizaron en la provincia de Ica, incluyendo zonas como Pueblo Joven Señor de Luren y Salas Guadalupe, en boticas como Mi Salud, Mailen, Brenda, K & D y Gaby Farma. En estos casos, se detectaron irregularidades como falta de director técnico, horario de funcionamiento no autorizado y medicamentos de procedencia desconocida o vencidos, que fueron incautados como medida de seguridad sanitaria.

Estas acciones buscan prevenir riesgos sanitarios derivados de la comercialización de productos farmacéuticos ilegales, los cuales pueden poner en grave peligro la vida y la integridad de la población.

Asimismo, se exhortó a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos formales y autorizados, verificando siempre que los productos cuenten con registro sanitario vigente y fecha de vencimiento visible.

