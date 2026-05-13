Se anunció la ampliación de una nueva zona en el centro comercial MegaPlaza Ica. Esta nueva área, que comprende una ampliación de aproximadamente 6,500 m², incorpora una oferta renovada de marcas y servicios.

En el componente gastronómico, destacan operadores como Popeyes, KFC, Naruto, Máster Kong, Villa Chicken y Chili’s, que amplían las opciones de encuentro y disfrute.

Desarrollo regional

La ampliación contempla una inversión aproximada de US$ 17 millones, destinada al desarrollo de infraestructura moderna, implementación de nuevos espacios comerciales y mejora integral de la experiencia del visitante. Esta inversión busca el potencial de crecimiento de Ica y en su rol como eje clave para el desarrollo regional.

“Esta ampliación en MegaPlaza Ica es una muestra concreta de nuestra apuesta por seguir invirtiendo en ciudades clave del país, contribuyendo a su desarrollo económico y social. Con este proyecto, buscamos consolidarnos como el mejor punto de encuentro de la ciudad, ofreciendo una experiencia cada vez más completa para nuestros visitantes”, señaló Alejandro Camino, Gerente General de Parque Arauco.

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