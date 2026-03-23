La región Ica se posiciona nuevamente como la más competitiva del país, según el Índice de Competitividad Regional (ICR) 2016-2024, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Este resultado refleja un desempeño sostenido en diversos factores que impulsan el crecimiento económico, la inversión y el bienestar social, consolidando a Ica como un modelo a seguir para otras regiones del país que buscan mejorar sus niveles de competitividad.

Capital humano

Según el informe, Ica alcanzó un puntaje de 61.0, liderando un grupo de regiones que destacan por su dinamismo económico, capacidad de gestión y desarrollo de infraestructura. Le siguen Arequipa (60.8), Callao (59.9), Moquegua (58.8) y Tacna (57.8). Estas regiones se concentran principalmente en la costa central y sur del país, y se destacan por contar con mejores condiciones en infraestructura, capital humano y capacidad de atracción de inversiones, elementos clave para su desarrollo sostenido.

El promedio nacional del ICR se situó en 52.5 puntos en 2024, mostrando un incremento progresivo respecto a los 47.1 puntos registrados en 2016. Este avance, de más de cinco puntos en ocho años, evidencia los esfuerzos continuos del país por mejorar su desempeño regional y fortalecer las capacidades locales. Sin embargo, el estudio advierte que ninguna región ha logrado superar los 75 puntos necesarios para considerarse de alta competitividad, lo que subraya que aún existe un amplio margen de mejora en todo el territorio nacional.

El índice evalúa cinco pilares fundamentales que determinan la competitividad regional: capital humano, sostenibilidad ambiental, comunicaciones, calidad institucional y situación laboral e inclusión financiera. Cada pilar se mide mediante 23 indicadores que permiten identificar fortalezas y debilidades de cada región, ofreciendo información clave para la formulación de políticas públicas, estrategias de inversión y proyectos de desarrollo a largo plazo.

A pesar del liderazgo de Ica, el informe señala que incluso las regiones con mejor desempeño enfrentan desafíos internos que limitan un crecimiento más equilibrado. Estas limitaciones se vuelven más evidentes en regiones con puntajes menores, como Loreto (41.1), Cajamarca (46.7), Amazonas (46.7), Ucayali (47.6) y Huánuco (49.0), donde las limitaciones estructurales y la falta de infraestructura adecuada afectan el desarrollo económico y social de la población.

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