Alexander Junior Jiménez Cruz, de 25 años, es buscado por sus familiares luego de que fuera reportado como desaparecido desde aproximadamente las 8:00 de la noche del pasado lunes 10 de agosto de 2026.

Sufre enfermedad

Según la información consignada en la alerta de persona desaparecida, el joven fue visto por última vez en la urbanización San Joaquín, en la calle Óscar Sánchez Dulanto, en Ica. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer comunicación con él ni conocer su ubicación.

La denuncia señala que Alexander presenta una condición de salud mental que requiere consideración especial (esquizofrenia), por lo que sus familiares mantienen la preocupación por su integridad y piden a quienes puedan haberlo visto que proporcionen cualquier información que contribuya a encontrarlo.

El joven es de tez clara, contextura delgada y mide aproximadamente 1.60 metros. Tiene cabello crespo de color negro, rostro delgado, ojos pequeños de color negro, nariz con una pequeña deformación en la parte superior, labios gruesos, orejas pequeñas y cejas semipobladas.

Como características particulares, presenta una cicatriz a la altura del hombro y un tatuaje pequeño en forma de media luna en el tobillo izquierdo.

La familia pide a la ciudadanía comunicar cualquier dato que pueda ayudar a establecer su paradero. Si alguien tiene información sobre Alexander Junior Jiménez Cruz, puede acudir a la comisaría más cercana o comunicarse con la línea gratuita 114.

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