Una noche de deporte terminó en tragedia en el distrito de Salas Guadalupe. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 16 de octubre, cuando el joven futbolista José Carlos Ventura Peña, de tan solo 19 años, se desplomó repentinamente mientras jugaba una “pichanga” con amigos en el caserío de Cerro Prieto.

Tragedia deportiva

Según los testimonios recogidos en el lugar, la madre del joven llegó desesperada al establecimiento de salud pidiendo que su hijo sea trasladado, asegurando que aún presentaba signos vitales. “Pido que trasladen a mi hijo porque todavía está respirando”, manifestó entre lágrimas. Sin embargo, el médico de turno habría señalado que José Carlos ya se encontraba sin vida, lo que desató la indignación de los presentes.

Vecinos y amigos, entre gritos y llantos, exigieron que el cuerpo sea llevado al hospital regional de Ica, pero el ambiente se tornó tenso al punto que el personal médico tuvo que resguardarse. La situación fue contenida gracias a la presencia de efectivos policiales y miembros del serenazgo. Una testigo relató que “cuando el joven mostró signos de vida, intentaron llevarlo, pero no lo permitieron”, mientras denunciaban además la demora de la ambulancia, que nunca llegó al lugar.

Ante el tumulto y las acusaciones, el Ministerio Público, representado por el fiscal David Samuel Viscarra Medina, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Ica, donde se practicó la necropsia de ley. El informe preliminar habría determinado que la causa del fallecimiento fue un edema pulmonar y cerebral a causa de un líquido.

Vecinos y compañeros de equipo lamentaron la partida del joven deportista, quien era reconocido por su entrega, disciplina y pasión por el fútbol. El Club Unión San José de Cerro Prieto y el Deportivo Unión Cali expresaron su pesar mediante comunicados, destacando su talento y espíritu deportivo. “Gracias, José, por regalarnos tu alegría y tu lucha dentro del campo. Descansa en paz, campeón”, fue el emotivo mensaje que se compartió en redes sociales.

