Un joven fue auxiliado por personal de Seguridad Ciudadana del distrito de Los Aquijes (Ica), tras ser víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “falso taxista”, en un hecho ocurrido en el sector de Camino Antiguo.

Abandonado en descampado

De acuerdo con el reporte, la intervención se realizó luego de que el Centro de Control alertara sobre la presencia de una persona en aparente estado de vulnerabilidad en la vía pública, a la altura del grifo ubicado en la zona de Nuevo Sunampe. Una unidad móvil de serenazgo se desplazó al lugar para verificar la situación.

Al llegar, los agentes encontraron a un ciudadano, quien manifestó haber sido víctima de delincuentes que, bajo la modalidad de falso servicio de taxi, le robaron su celular y otras pertenencias. Según su testimonio, tras el robo fue abandonado en un descampado.

El personal de Seguridad Ciudadana procedió a brindarle auxilio inmediato y verificar su estado de salud, constatando que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, fue puesto a buen recaudo mientras se realizaban las coordinaciones para ubicar a sus familiares.

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