Hace más de dos años, la adolescente Diana Heraid Quintanilla Jayo, de 17 años, desapareció tras viajar desde San Clemente, Pisco, hasta la provincia de Ica. Su intención era despedirse de su pareja, con quien mantenía una relación marcada por celos, amenazas y agresiones, pero nunca regresó a su hogar. Desde el 8 de marzo de 2023, la familia sigue buscando su cuerpo y exige que el responsable revele su ubicación.

Feminicidio en Ica

Diana era la segunda de seis hermanas y acababa de culminar sus estudios escolares. Sus familiares la recuerdan como una joven alegre, extrovertida y llena de sueños, con una meta clara: convertirse en policía y servir a su comunidad. Además, trabajaba junto a una de sus hermanas para apoyar económicamente al hogar.

Su relación con Noé Mario Chuquispuma Huanca, de 19 años, comenzó como un noviazgo que Diana creyó sincero, pero pronto se volvió tóxico y violento. La joven sufrió agresiones físicas y psicológicas, fue controlada en sus movimientos, y en varias ocasiones regresó a casa con golpes visibles. La violencia escaló hasta que Diana descubrió que su pareja la engañaba con otra mujer, quien incluso tenía un hijo recién nacido. Fue entonces que decidió poner fin a la relación.

Poco después, Diana se enteró de que estaba embarazada. Para comunicarle a su pareja su decisión de alejarse y mostrarle la ecografía, viajó a Ica. El encuentro tuvo lugar en una vivienda de la urbanización San Ildefonso, en el distrito de La Tinguiña, alquilada por un amigo del agresor, quien según las investigaciones, le prestó el arma utilizada en el crimen. Ese día, Noé se encontraba acompañado de dos amigos y consumiendo licor.

Durante la discusión, el joven disparó a Diana en la cabeza, causando su muerte de manera instantánea. Tras el crimen, el agresor huyó del lugar, y aunque más tarde confesó el asesinato, el cuerpo de Diana nunca ha sido encontrado. La familia ha recorrido hospitales, lugares públicos y zonas cercanas, difundido fotos en redes sociales y organizado marchas exigiendo información, sin resultados hasta la fecha.

La policía, apoyando a la familia, realizó una reconstrucción de los hechos y recogió evidencia en la vivienda de Ica, incluyendo manchas de sangre que confirmaron el lugar del asesinato. Según la declaración del propio agresor, sus amigos habrían arrojado el cadáver.

Por el caso, el Ministerio Público dictó en el 2023, nueve meses de prisión preventiva contra Noe Mario Chuquispuma Huanca por el presunto delito de feminicidio (continúa en la cárcel). Los familiares realizaron varios plantones frente al Ministerio Público de Pisco. La exigencia era una sola: que el acusado diga dónde dejó el cuerpo de la adolescente embarazada a la que decía amar.

