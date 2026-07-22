El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, realizó una visita de supervisión al Hospital Base IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica, con el objetivo de evaluar las condiciones de atención a los asegurados, verificar el abastecimiento de medicamentos y conocer de primera mano las principales necesidades del establecimiento.

Trabajo de campo

Durante el recorrido por las diferentes áreas del hospital, el ministro inspeccionó la farmacia, los servicios de emergencia y los ambientes de hospitalización, además de dialogar con pacientes, trabajadores y directivos de la Red Asistencial Ica.

Tras la visita, Cruz Mamani señaló que el hospital presenta un panorama favorable en términos generales. “Estamos haciendo estas visitas en todo el país para ver cómo están nuestras condiciones de infraestructura, el abastecimiento de medicamentos, el tema de especialistas y el sistema de emergencia. Aquí hemos encontrado que estamos en una situación buena, pero siempre uno podría hacer mejor las cosas”, afirmó.

Uno de los aspectos que destacó fue el abastecimiento de medicamentos. Luego de recorrer la farmacia del hospital, indicó que el establecimiento mantiene una disponibilidad superior al 90 %, aunque reconoció que todavía faltan algunos medicamentos especializados.

Respecto al recurso humano, propuso convertir las plazas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios en plazas orgánicas, con el fin de ofrecer estabilidad laboral y atraer a más profesionales de la salud.

En la supervisión también estuvo el gerente Central de Operaciones de EsSalud, Miguel Siccha, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Roberto Almeida, entre otros.

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