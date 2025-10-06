Más de 230 estudiantes del nivel secundario participaron en la feria vocacional “Decide tu Futuro”, realizada en la institución educativa José María Arguedas del distrito de Parcona. El evento tuvo como objetivo brindar orientación a los jóvenes para ayudarlos a definir sus opciones académicas y profesionales tras culminar la etapa escolar.

Carreras profesionales

Además de los alumnos del colegio anfitrión, participaron delegaciones de la I.E. Luis Abraham Elías Ghezzi, quienes llegaron al recinto con el apoyo logístico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y la Municipalidad Distrital de Parcona, que facilitó unidades de transporte para garantizar la asistencia estudiantil.

Durante la jornada, los estudiantes accedieron a información clave sobre carreras técnicas, universitarias y programas formativos, en un esfuerzo por fomentar una toma de decisiones informada de cara a su futuro. La feria fue valorada positivamente por los asistentes y organizadores, al ofrecer un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y distintas instituciones.

