En el marco de las festividades religiosas en honor al Señor de Luren, diversas dependencias del Gobierno Regional de Ica participaron en los actos de homenaje al patrono espiritual de la región, reafirmando el arraigo popular que mantiene esta figura dentro de la identidad iqueña.

Fervor religioso

Desde la sede central del Gobierno Regional de Ica, autoridades y funcionarios realizaron un acto simbólico de entrega de ofrendas, encabezado por el Mag. Roberto López Mariños, gerente regional de Desarrollo Social, quien hizo entrega del Sudario en representación de la institución.

Por su parte, el consejero regional Luis Castro Makabe entregó la medalla “Abraham Valdelomar” en el grado de Gran Caballero, como reconocimiento a la imagen venerada por generaciones de iqueños. También se colocó el tradicional arreglo floral.

La Dirección Regional Agraria de Ica también se sumó a los homenajes, destacando la dimensión espiritual y comunitaria del Cristo de Luren. En un mensaje público, la institución recordó el simbolismo que la imagen representa para el pueblo: unidad, consuelo y fortaleza en tiempos difíciles.

“En el corazón del desierto, bajo el cielo de Ica, los trabajadores agrarios, autoridades y devotos nos unimos para honrar su sagrada imagen, recordando su fuerza y amor inquebrantable por su pueblo”, expresaron.

Asimismo, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, participó en el tradicional homenaje, uniéndose a las actividades religiosas con una delegación institucional. La entidad resaltó la importancia cultural y espiritual que mantiene el Señor de Luren como uno de los íconos religiosos más representativos del sur del país.

