Efectivos de la Policía Nacional realizaron el viernes una inspección técnica en la Panamericana Sur, luego del accidente ocurrido el miércoles por la tarde entre un camión volquete de la Municipalidad Provincial de Ica y un automóvil particular.

Siniestro vial

La madre del conductor afectado relató que su hijo, mientras trabajaba, circulaba a una velocidad aproximada de 35 km/h, pero al no observar conos ni luces intermitentes, asumió que el volquete estaba en movimiento. Al percatarse demasiado tarde de que la unidad municipal permanecía estacionada, intentó frenar, pero la colisión fue inevitable. Producto del impacto, el joven sufrió lesiones internas y fuertes dolores, aunque fue dado de alta del hospital debido a la falta de camas, pese a que aún necesitaba atención especializada.

Los familiares denunciaron que la municipalidad no cumplió con los protocolos de seguridad vial, ya que los conos de advertencia fueron colocados recién después del accidente y tras la intervención del SAMU y la Policía. Asimismo, señalaron que un intento de llegar a un acuerdo directo con el chofer del volquete quedó frustrado por la intervención del sindicato de obreros, que decidió judicializar el caso en lugar de buscar una solución inmediata.

El vehículo particular terminó con graves daños materiales y actualmente permanece bajo custodia de los familiares, quienes temen perder piezas o pertenencias debido a su estado. La madre del joven advirtió que la falta de precauciones por parte de los trabajadores municipales puso en riesgo la vida de su hijo, quien además es padre de un niño de cinco años y dependía de ese automóvil para ganarse el sustento diario.

